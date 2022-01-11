سلطان عُمان: لن نتوانى عن بذل كل ما هو متاح من أجل أبنائنا الأوفياء

2022/01/11 | 17:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، أن هدف استدامة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أسمى أهداف هذه المرحلة، وأعرب عن شعوره بـ"الرضا تجاه التغييرِ الإيجابي لمسارِ الأداء المالي، الذي تحسّن كثيرا" .

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