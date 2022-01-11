بالأسماء.. الصحة تصدر قراراً بشأن الأطباء

2022/01/11 | 17:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن الأطباء، بهدف رفد دوائر الصحة بالاطباء المقيمين الاقدمين في مختلف الفروع الطبية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لتحقيق السبل الكفيلة برفد دوائر الصحة بالاطباء المقيمين الاقدمين في مختلف الفروع الطبية تقرر توزيع اطباء التدرج خريجي 2017-2018 /الدور الاول والدور …

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الصحة تصدر قراراً بشأن الأطباء أولاً على النور نيوز.

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