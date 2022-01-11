الأعرجي يترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري

2022/01/11 | 17:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.وذكر بيان لمكتب الاعرجي، تلقته “ايرث نيوز”، انه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تداوليا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات”.واضاف انه “جرى خلال […]

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