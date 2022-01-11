الشينوك الامريكية تنقل جنود ومعدات حربية الى عين الأسد  

2022/01/11 | 17:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار ..كشف مصدر أمني ، الثلاثاء ، عن قيام طائرات الشينوك الامريكية بنقل جنود ومعداد حربية الى قاعدة عين الاسد الجوية، غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “طائرات الشينوك الامريكية قامت بنقل جنود ومعدات حربية من قاعدة حرير في اربيل الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار”.واضاف، […]

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