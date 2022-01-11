2022/01/11 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب الأمطار..تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس في محافظة صلاح الدين يتبع…

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تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس في محافظة صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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