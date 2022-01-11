شاهد بالفيديو.. التعليم العراقي بين الامس واليوم العبدلي يقف عند محطة تعليمه

2022/01/11 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: icR1Ov5S-e0

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