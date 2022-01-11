الشيخ زمان الحسناوي يقيم مجلساً حسينياً في الموصل (صور)

2022/01/11 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت العتبة الحسينية المقدسة ومن

خلال مركز الصادق الامين

الثقافي، مجالس عزاء الصديقة الطاهرة

فاطمة الزهراء عليها السلام على

الرواية الثالثة في سهل نينوى

بمحافظة نينوى وبحضور الخطيب الحسيني

الشيخ زمان

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