2022/01/11 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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محافظة صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس بسبب الأمطار » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:28

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