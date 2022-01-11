بالفيديو.. الجفاف يحاصر أقدم حوض زراعي في ديالى

2022/01/11 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى محمد المجمعي ، الثلاثاء، من الجفاف الذي يحاصر وادي اشنونا.وقال المجمعي لـوكالة /المعلومة /، إن “من 100 الى 150 ألف دونم من الاراضي الخصبة في وادي اشنونا في بزايز بهرز ضمن قاطع جنوب ديالى يحاصرها الجفاف بشكل تسببت في انحسار حتى مياه الابار الارتوازية”.[…]

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