زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ولاية ألاسكا

2022/01/11 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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ضرب زلزال، اليوم الثلاثاء، بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرق نيكولسكي بولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجة وقع على بعد حوالي 91 كيلومترا (56.54 ميلا) جنوب شرق نيكولسكي بولاية ألاسكا.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا.

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