2022/01/11 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمطار تتسبب بتعطيل الدوام ليومين بمحافظة عراقية

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