برلمان كازاخستان يصادق على مرشح توكاييف لمنصب رئيس الوزراء

2022/01/11 | 17:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق البرلمان الكازاخستاني على تعيين عليخان سمايلوف رئيسا جديدا للوزراء، وفقا لجلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء.

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