لو باريزيان: مبابي يتلقى تهديدًا بالقتل في مسقط رأسه

2022/01/11 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تهديدات بالقتل على لوحة جدارية له في مدينة بوندي التي نشأ فيها.

ووفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن بعض الأشخاص كتبوا على جدارية مبابي في بوندي “مبابي..



أنت ميت”.

ورسمت هذه الجدارية من قبل إحدى شركات الملابس عندما بلغ مبابي 21 عامًا، وتتضمن رسم اللاعب وهو طفل ينام مع كرة، وآخر لكيليان بقميص منتخب فرنسا وعليها عبارة: “حب أحلامك وستحبك مرة أخرى”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن المكتوب على جدارية مبابي يقصد به أن هناك أناسًا في مدينة باريس لن يغفروا له رحيله المحتمل عن سان جيرمان هذا الموسم.

يذكر أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن اللاعب في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد.

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