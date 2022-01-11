مستشار الأمن القومي يترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري

2022/01/11 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، ترأس مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي ،اليوم الثلاثاء، اجتماعا تداوليا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات.

وجرى خلال الاجتماع، بحث موضوع ساحات عمل الأجهزة الاستخبارية، لتحديد وفصل ساحات العمل ومنع التداخل، من أجل وضوح العمل الميداني وتلافي وقوع الأخطاء.

وأشاد الأعرجي خلال الأجتماع، بجهود وعمل الأجهزة الاستخبارية ودوائر الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.

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