تعطيل الدوام في صلاح الدين ليومين بسبب الأمطار

2022/01/11 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بسبب الأمطار.وذكرت المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ صلاح الدين عمار جبر، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس ليومي الأربعاء والخميس، وتطبيق حظر جزئي للتجوال بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية …

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