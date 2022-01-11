ديالى تبين لـ “المعلومة” موقف الأمطار والسيول في المناطق الحدودية

2022/01/11 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..بينت خلية الازمة في ديالى، الثلاثاء، موقف الأمطار والسيول في المدن المحاذية للجانب الايراني.وقال عضو خلية الازمة مازن الخراعي لـ/ المعلومة/، إن “تقارير الاجواء المناخية حيال ملف الامطار على الشريط الحدودي بين العراق وايران تشير الى ان معدل الامطار سيكون محدودا للغاية، لكن الوضع مختلف في الجانب الايراني”.واضاف الخزاعي وهو […]

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