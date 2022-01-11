تحذير عاجل من الحكومة بعد تسجيل إصابات بالمتحور

2022/01/11 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

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ناظم: نتوقع زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة

ناظم: نسبة وفيات كورونا ما زالت متدنية بواقع 1.2 في المئة

ناظم: وكيل وزارة الصحة طلب تشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية

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