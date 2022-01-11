بأشواك يزيد طولها على 10 سم.. الدعلج.. لحم يشبه الغنم ماذا يفعل أهالي ديالى باصطياده؟

2022/01/11 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

‏منذ سنوات طويلة شكل مايسمى بالدعلج وهو كائن من فصيلة الثدييات نقطة جاذبة للعديد من صيادي الحيوانات البرية في بعض مناطق ديالى خاصة مع وجود رغبة لشرائه من قبل اصحاب محال طب الاعشاب لفوائده الكثيرة وخاصة لحمه الذي يعالج 5 امراض ابرزها القرحة.

‏وقال الصياد، وسام شدهان، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الدعلج من الحيوانات التي يتركز وجودها قرب الانهر والجداول وهو باعداد قليلة جدا وعملية صيده تحتاج الى دراية ومهارة لتفادي الاصطدام به خاصة وأن لديه اشواك تشكل درعه الواقي والمقاوم لاي تهديد يشعر به".

‏وأضاف أن "الدعلج اختفى بشكل لافت في الاشهر الماضية ولانعرف الاسباب لكن بالمقابل كثره صيده كان ميزة السنوات الماضية لان لحومه مفيده جدا وفق ما جاء في كتب طب الاعشاب".

‏فيما أشار الصياد علوان العبيدي الى أن "لحم الدعلج لايفرق عن الاغنام وفوائده كثيرة جدا خاصة لامراض المعدة لكن بالمقابل الاغلب يرفض تناوله بسبب شكل الحيوان وطبيعته تدفع الكثيرين الى العزوف عن لحمه رغم انها علاج".

‏وأضاف أن "ظهر الدعلح توجد فيه أشواك يزيد طولها عن 10 سنتمترات يستعملها للدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدو"، مضيفاً أن "وزن الدعلج قد يصل احيانا الى 20 كغم، وهي حالات نادرة لكن متوسط وزنه يفوق الـ10 كغم".

وبين أن "البعض يطلق عليه بالاسود ولكن التسمية الشائعة هي الدعلج".

‏واقر بان "الدعلج بالفعل تناقصت اعداده في السنوات الاخيرة ولم يصطاده اي شخص منذ اشهر في ظاهرة غريبة ربما لم تسجل من قبل".

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