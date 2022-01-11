ايقاف ترويج المعاملات الإستثمارية على كورنيش الناصرية والساحات الخضراء

2022/01/11 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، بإيقاف ترويج المعاملات الإستثمارية على كورنيش الناصرية والساحات الخضراء.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الغزي وجه هيئة استثمار المحافظة ومديرية بلدية الناصرية بايقاف اجراءات منح رخص الاستثمار على مسار كورنيش الناصرية على ضفتي نهر الفرات".

وأضاف أنه "وجه ايضا بايقاف اي استثمار على منطقة خضراء ومن ضمنها الحزام الاخضر المقابل لمجمع تينا السكني".

وبين المكتب أن "الغزي وجه بتزويده بتفاصيل اي اجازات او رخص ممنوحة سابقاً ضمن هذه الاستعمالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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