"الصحة العالمية" تقول كلمتها بشأن مواجهة كورونا بالجرعات المعززة

2022/01/11 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال الدعوى.

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