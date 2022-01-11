2022/01/11 | 18:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء عباس يلدغ النوارس ويقتنص تعادلاً مثيراً للصقور في كلاسيكو العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء عباس يلدغ النوارس ويقتنص تعادلاً مثيراً للصقور في كلاسيكو العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).