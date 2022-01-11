2022/01/11 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بحصر المواقف السياسية الرسمية والتصريحات الصادرة عن الحزب بشخص واحد.

وأكد البارزاني في بيان ان بعض التصريحات والآراء كانت تنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت تُفسر غالبا على أنها مواقف وآراء الحزب الديمقراطي الكردستاني.

واضاف بارزاني انه يعلن لجميع الأطراف أن أي تصريحات وآراء تصدر تحت أي مسمى أو منصب لا علاقة لها بسياسة الحزب ولا ينبغي اعتبارها الرأي الرسمي له.

في حين شدد البارزاني على ان المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد هو فقط من يعبر عن سياسة الحزب ومواقفه الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس بارزاني يحصر تصريحات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمتحدث الرسمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس بارزاني يحصر تصريحات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمتحدث الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).