منتخب الجزائر يتعثر أمام سيراليون بأمم أفريقيا

2022/01/11 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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خيب منتخب الجزائر عشاقه ومحبيه، وانقاد للتعادل السلبي، في مباراته الأولى بنهائيات كأس أمم أفريقيا، ضد منتخب سيراليون.

وأصبح رصيد المحاربين، نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب سيراليون، في الريادة، في انتظار المباراة الثانية للمجموعة الخامسة، التي ستجمع بين غينيا الاستوائية، ومنتخب كوت ديفوار.

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