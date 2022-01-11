المثنى.. مطالبات بمنع استخدام المركبات الخصوصي كـ”سيارات أجرة”

2022/01/11 | 18:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / المثنى ..طالب رئيس نقابة النقل في المثنى، سعد مايع ، اليوم الثلاثاء ، بتطبيق قرار منع استخدام المركبات الخصوصي للعمل كسيارات أجرة في المحافظة.وقال مايع في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “مديرية المرور في المحافظة مطالبة بمنع السيارات الخصوصي العائدة لموظفين من العمل كسيارة أجرة، من خلال فرض غرامات مالية […]

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