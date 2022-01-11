رئاسة مجلس النواب تحيل محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي

2022/01/11 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي”.

وأضاف أن “ذلك جاء لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس”.

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