الجزائر تستهل حملة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا بالتعادل أمام سيراليون

2022/01/11 | 18:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد خيب منتخب الجزائر عشاقه ومحبيه، وانقاد للتعادل السلبي، في مباراته الأولى بنهائيات كأس أمم أفريقيا، ضد منتخب سيراليون.وأصبح رصيد المحاربين، نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب سيراليون، في الريادة في انتظار المباراة الثانية للمجموعة الخامسة، التي ستجمع بين غينيا الاستوائية، ومنتخب كوت ديفوار.وتمكن منتخب الجزائر من معادلة رقم البرازيل وايطاليا في عدم […]

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