المنافذ: ضبط 277 مخالفة خلال شهر واحد

2022/01/11 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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انتهى كلاسيكو الوطن بين الزوراء و الجوية بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي غصت بها مدرجات استاد الشعب اليوم الثلاثاء بقمة الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.كان الشوط الأول سريعا و حافل بالمتغيرات و بدأ بتسجيل الزوراء هدف التقدم عن طريق مازن فياض بالدقيقة 24 و لم يتأخر الصقور كثيرا بالتعديل عندما سجل حسين جبار هدف التعديل للجوية عند الدقيقة 26.و قبل نهاية النصف الأول سجل كابتن سرب النوارس سعد عبد الامير هدف التقدم الثاني للزوراء بالدقيقة 43.و في الشوط الثاني ضغط الصقور و أضاعوا اكثر من فرصة لياتي علاء عباس و يعلن هدف التعديل بالدقيقة 92. و بهذا التعادل وصل الزوراء النقطة 34 محافظا على مركز الوصافة فيما وصل الجوية للنقطة 33.و باقي نتائج الجولة كانت فوز زاخو على سامراء بهدف بالمباراة التي أقيمت على ملعب سامراء.فيما فاز الديوانية بهدفين مقابل لا شيء لامانة بغدادو تقاسم النفط و نادي القاسم نقاط المباراة بعد تعادلهم سلبيا في ملعب الكفل ببابل

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