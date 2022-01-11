اعتقال ناشط مدني في بابل

2022/01/11 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال ناشط مدني في محافظة بابل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم، الناشط ضرغام ماجد في محافظة بابل".

وأضاف، أنه "لم تعرف أسباب الاعتقال".

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