2022/01/11 | 18:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k-VFLIF7Rtw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منار العبيدي: دخول النواب بالتوك توك حركة رمزية تجسد تظاهرات تشرين | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منار العبيدي: دخول النواب بالتوك توك حركة رمزية تجسد تظاهرات تشرين | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).