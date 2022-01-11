المنافذ تحصي المخالفات التي ضبطتها خلال الشهر الأخير من 2021

2022/01/11 | 18:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، التصدي لـ (277) مخالفة خلال شهر كانون الأول من العام الماضي.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، أنها "تمكنت من خلال جهودها المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وكافة البضائع والمسافرين الوافدين إلى البلد في التصدي لمحاولات الفساد والتهريب حفاظاً على صحة وسلامة الموطن والمال العام وفرض هيبة الدولة".

وأضاف البيان أن "النتائج والاحصائيات المتحققة خلال شهر كانون الاول لعام 2021 كانت (277) مخالفة تضمت (تغير وصف، تهريب عجلات، فرق رسم، ضبط مخدرات ومواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، معاملات كمركية مزورة، القاء القبض على مطلوبين، اتلاف مواد غذائية ومحاصيل زراعية ومستلزمات طبية وأغلفة موسومة، اعادة الاصدار لمواد ثبت فشلها في فحص الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية)".

وتابع، "تمت عمليات الضبط بواجبات خاصة لهيئة المنافذ الحدودية وواجبات اخرى نفذت عن طريق تشكيل لجان مشتركة من الجهات العاملة بالمنافذ".

وأشار إلى أنه "نظمت محاضر ضبط أصولية وشكلت لجان ومجالس تحقيقية مشتركة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة بعد الاحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفقا للقانون".

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