2022/01/11 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات الانبار تقرر فتح سيطرة الصقور 24 ساعة لتسهيل حركة المواطنين

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