محمد صلاح يكشف عن سبب بكائه في دورة المياه.. ويتحدث عن مسامحته لسارق منزله

2022/01/11 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النجم المصري، محمد صلاح، عن بكائه في حافلة نقل منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بسبب عدم قدرته على المشاركة في مباراة الأوروغواي، وأكد أنه يطمح ليكون أفضل لاعب في العالم لكن حياته ستكون جيدة إن لم يفز بالكرة الذهبية

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