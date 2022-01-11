2022/01/11 | 19:03 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
أكد الإطار التنسيقي، الثلاثاء، إن الإطار قدم قائمة بتواقيع 88 نائب لرئيس السن محمود المشهداني لتشكيل الكتلة الأكبر قبل جميع الكتل .
وقال عضو الإطار محمود السلامي لوكالة / المعلومة /، إن “جلسة البرلمان الأولى وحسب القانون تدار من قبل أكبر النواب سناً ولم يذكر القانون أكبر الحاضرين سناً لذلك تعد الجلسة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار: المحكمة الاتحادية ستحدد الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد الإطار التنسيقي، الثلاثاء، إن الإطار قدم قائمة بتواقيع 88 نائب لرئيس السن محمود المشهداني لتشكيل الكتلة الأكبر قبل جميع الكتل .
وقال عضو الإطار محمود السلامي لوكالة / المعلومة /، إن “جلسة البرلمان الأولى وحسب القانون تدار من قبل أكبر النواب سناً ولم يذكر القانون أكبر الحاضرين سناً لذلك تعد الجلسة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار: المحكمة الاتحادية ستحدد الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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