الإطار: المحكمة الاتحادية ستحدد الكتلة الأكبر

2022/01/11 | 19:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد الإطار التنسيقي، الثلاثاء، إن الإطار قدم قائمة بتواقيع 88 نائب لرئيس السن محمود المشهداني لتشكيل الكتلة الأكبر قبل جميع الكتل .وقال عضو الإطار محمود السلامي لوكالة / المعلومة /، إن “جلسة البرلمان الأولى وحسب القانون تدار من قبل أكبر النواب سناً ولم يذكر القانون أكبر الحاضرين سناً لذلك تعد الجلسة […]

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