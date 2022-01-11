عمليات الأنبار توجه بفتح سيطرة الصقور على مدار 24 ساعة

2022/01/11 | 19:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واعوجهت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الثلاثاء، بفتح سيطرة الصقور على مدار 24 ساعة.وقال قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "وجهنا بفتح سيطرة الصقور على مدار 24 ساعة بعد أن كانت تغلق في الساعة 12 ليلاً".وأضاف، أن "ذلك يهدف الى تسهيل حركة أبناء المحافظة".

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