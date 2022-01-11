أوكرانيا تشيد بجهود موسكو والدول الغربية لنزع فتيل الأزمة

2022/01/11 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت الرئاسة الأوكرانية ،اليوم الثلاثاء، بـ”جهود” الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا الهادفة لخفض منسوب التوتر بشأن أوكرانيا في إطار سلسلة من المحادثات بين موسكو والدول الغربية خلال الأسبوع الراهن.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف في تصريح “لا يسعنا إلا أن نشيد بالنوايا والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي بغية خفض التوترات وحل كل المسائل المشتركة حول طاولة المفاوضات”.وتصاعدت حدة التوتر بشأن أوكرانيا في الأشهر الأخيرة مع اتهام واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، روسيا بالتحضير لغزو هذه الجمهورية السوفياتية السابقة بعدما حشدت قوات كثيرة عند حدودها.

وطالبت موسكو بضمانات أمنية واسعة من واشنطن ومن دول حلف شمال الأطلسي فيما تصر على أنها تلقت في السابق تعهدا بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع ليضم أوكرانيا وجورجيا.

وبعد محادثات في جنيف الاثنين، اتفق المسؤولون الروس والأميركيون على مواصلة الحوار، من دون تسجيل أي اختراق يذكر.وقال نيكيفوروف في تصريحه “نثق بشركائنا وبتصريحاتهم بأن أي قرار حول مصير اوكرانيا لن يتخذ من دوننا”.

وأكد أن كييف “تريد حل النزاع” في شرق البلاد بين قواتها وانفصاليين مؤيدين لموسكو “في أقرب وقت ممكن وبالطرق السلمية خصوصا”.

وتمارس روسيا ضغوطا كثيفة على أوكرانيا منذ العام 2014 في أعقاب ثورة أطاحت الحكومة الأوكرانية المؤيدة لموسكو.وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية فيما تدعم حركة الانفصال في شرق أوكرانيا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل.

المصدر: AFP

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