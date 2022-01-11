الإمارات تحذر من نشر اخبار كاذبة عن التدابير الخاصة بكورونا

2022/01/11 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت سلطات دولة الإمارات من نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة ضد كورونا، أو التحريض على عدم اتباعها أو السخرية منها.وفي بيان لها، قالت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إنه: ” في ضوء ما تم رصده على منصات مواقع التواصل الاجتماعي […]

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