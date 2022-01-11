منعا لما حصل في عهد ترامب..خطة جديدة لمنع التلاعب السياسي بالعلوم

2022/01/11 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الثلاثاء ، أن إدارة بايدن تخطط لمبادئ توجيهية جديدة تهدف إلى حماية الوكالات العلمية من التلاعب السياسي من النوع الذي حدث بشكل روتيني في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” تقريرا كتبه فريق عمل النزاهة العلمية المشترك […]

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