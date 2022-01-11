2022/01/11 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بات الشك كبير بعدم مشاركة لاعب زاخو، ياسر قاسم، بمباراتي منتخبنا المقبلتين في تصفيات كأس العالم و ذلك عندما خرج من مباراة فريقه مع سامراء مصابا اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الممتاز.

وأدى احتكاك قوي مع لاعب سامراء في مطلع الشوط الثاني إلى إصابة قوية، ونحن على أمل معرفة نتيجة قوة الإصابة و انتظار التقرير الطبي الذي يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ويعد ياسر قاسم احد لاعبي الوسط المهمين بالمنتخب و وينتظر منه المشاركة مع المنتخب العراقي في مباراتي إيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وتسبقها أيضا المباراة الودية أمام المنتخب الأوغندي والتي ستقام في بغداد يوم 21 من الشهر الحالي.

وكان قاسم قد عاد لصفوف المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب وقدم مستويات جيدة رغم تعرضه للطرد في منتصف اللقاء الأول أمام عمان.

وعلى صعيدد النادي ساهم قاسم مع فريقه زاخو في تحقيق نتائج إيجابية في المسابقة المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني مهدد بفقدان لاعب جديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني مهدد بفقدان لاعب جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).