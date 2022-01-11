صلاح في حديث

2022/01/11 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديث نادر من نوعه بشأن راتبه، أكّد النجم المصري محمد صلاح بأنه لا يطالب بمبلغ "خارج المألوف" لتجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنكليزي، وذلك قبل 18 شهرا من انتهائه.

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