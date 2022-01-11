2021  يسجل خامس أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض

2022/01/11 | 19:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف علماء أن عام 2021 كان خامس أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وذلك مع استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومنها ثاني أكسيد الكربون والميثان، اللذان يعتبران المحركان الرئيسيان لأزمة المناخ.وبحسب صحيفة الإندبندينت، وجد التحليل السنوي من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) بالاتحاد الأوروبي، أن السنوات السبع الأكثر سخونة المسجلة كانت السنوات […]

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