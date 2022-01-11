2022/01/11 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاران في ربوع مدينة تتنفس تراثاً – عكاب سالم الطاهر هي المرة الثانية التي ازور فيها هيت.كانت الاولى في الاسبوع الاخير من شهر حزيران الماضي.والمناسبة : الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس متحف الشهيد احمد عفتان للتراث. وشائج عديدة ربطتني بهذه المدينة .منها تعرفي على رموز عديدة من ابنائها..ليس آخرهم الاعلامي والاكاديمي الصديق الدكتور […]

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