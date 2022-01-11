دائرة تمكين المرأة في امانة مجلس الوزراء تعقد اجتماعا وتخرج بعدة توصيات

2022/01/11 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت دائرة تمكين المرأة العراقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لفريق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وخرجت بعدة توصيات.وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الاجتماع برئاسة المدير العام للدائرة، الدكتورة يسرى كريم محسن، وحضور اعضاء الفريق من وزارات المالية، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، وشبكة الاعلام العراقي، فضلا عن ممثلة […]

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