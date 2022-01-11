الجزائر تبدأ كأس أمم أفريقيا بتعثر أمام سيراليون وتصعب المهمة على نفسها

2022/01/11 | 19:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المنتخب الجزائري بطولة كأس أمم أفريقيا بتعثر أمام سيراليون ضمن مباريات المجموعة الخامسة للبطولة

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