واشنطن تشكل وحدة لمكافحة الارهاب المحلي

2022/01/11 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحسب تصريحات نقلتها “رويترز”، أكد ماثيو أولسن، المدعي العام المساعد لقسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب المحلي.وقال أولسن: “إدارة الرئيس جو بايدن تنشئ وحدة جديدة في وزارة العدل للتصدي للإرهاب المحلي في أعقاب هجوم الكابيتول العام الماضي، الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب”.ولفت المدعي العام إلى أن بلاده […]

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