الديمقراطية الامريكية، وحركات حقوق الانسان!* - سعيد علام

2022/01/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام "ان المأساة التى حلت بالانسانية نتيجة لاعادة الهيكلة الاقتصادية "الخصخصة" و"السوق الحرة"، ليست تشبيهاً بالحروب، ولا أستعارة عن الحروب، ولكنها الحروب ذاتها".ليستر ثيرو.هناك وجهتان نظر تجاه حركات حقوق الانسان، الممولة اجنبياً، ودورها في جهود التغيير التقدمي، هل هو دور سلبي ام ايجابي؟!.وجهة النظر الاولى، ترى ان جهود هذه الحركات تساعد فى جهود التغيير التقدمي، فهي من ......





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