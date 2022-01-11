باحث امريكي: الولايات المتحدة اقل موثوقية كشريك مما كانت عليه قبل ترامب

2022/01/11 | 19:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد الباحث والمحلل السياسي الامريكي في جامعة هاملاين في ولاية منيسوتا ديفيد شولتزإن الولايات المتحدة أقل موثوقية كشريك الآن مما كانت عليه قبل ترامب وقد تضررت سمعتها بشدة خلال فترة رئاسة ترامب .ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة / المعلومة /، عن شولتز قوله إن ” ترامب انسحب من عدة […]

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