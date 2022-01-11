برنت يتخطى مستوى 82 دولاراً للبرميل

2022/01/11 | 19:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط ازدادت مكاسبها حيث تخطى برنت مستوى 82 دولارا .

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