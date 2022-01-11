التعادل الايجابي يحسم موقعة كلاسيكو العراق

2022/01/11 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذ البديل علاء عباس فريقه القوة الجوية من فخ الخسارة أمام الزوراء، عندما تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مواجهة الكلاسيكو بالتعادل ( 2 – 2)، والتي أقيمت ضمن الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز بملعب الشعب الدولي، مساء اليوم الثلاثاء.

تقدم للزوراء مازن فياض في الدقيقة 24 وتعادل للجوية حسين جبار في الدقيقة 26، وعاد الزوراء للتقدم عبر سعد عبد الأمير في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل علاء عباس في الدقيقة 91.

وبهذا التعادل رفع الزوراء رصيده الى النقطة 34 ، في الترتيب الثاني مؤقتا ، بينما بقي القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد 33 نقطة.

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