’الإطار التنسيقي’ يعقد اجتماعاً للكشف عن خطواته المقبلة

2022/01/11 | 19:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقد "الإطار التنسيقي"، الثلاثاء، اجتماعاً لبحث الخطوات المقبلة بعد حسم البرلمان لملف رئاسته.

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ويجري الاجتماع الذي يعقد في هذه الأثناء بمكتب القيادي في المجلس الأعلى همام حمودي.

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن الاجتماع سيبحث "تداعيات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والخطوات القادمة للاطار".

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