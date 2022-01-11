فاوتشي: حددنا أجساما مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

2022/01/11 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، في تصريحات، الثلاثاء، إنه تم "تحديد أجسام مضادة قادرة على القضاء على المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد"

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